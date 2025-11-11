حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة

سلط تقرير تليفزيوني تركي الضوء على الشعبية الكبيرة والجارفة التي يتمتع بها النائب محمد أبو العينين الذي يخوض غمار المنافسة في سباق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية، وأكد التقرير أن أبو العينين يتمتع بشعبية وحب كبير بين أهالي مدينة الجيزة، الذين اصطفوا بالآلاف في الشوارع في اليوم الأول من الانتخابات لاستقباله خلال جولته على اللجان الانتخابية.



وأشار تقرير التليفزيون التركي أن أبو العينين برلماني صاحب خبرة طويلة وحصد في انتخابات 2020 أعلي الاصوات في مصر وفوزه بأغلبية ساحقة بالانتخابات البرلمانية المصرية، وأضاف أن الرجل الذي يكتسب حب وثقة أهالي مدينة الجيزة صاحب تاريخ طويل في العمل البرلماني يمتد لأكثر من 20 عاما وكذلك أحد المدافين بقوة عن القضية الفلسطينية في الخارج ويشغل حاليا منصب رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط حيث يمتلك علاقات خارجية قوية.

وركز التقرير الذي عرضته القناة التركية TV100 على أجواء التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في مصر 2025 والتي تتم وسط إجراءات تنظيمية رائعة أمام وداخل اللجان.

ووصف التقرير التركي فوز أبو العينين بأنه “متوقّع” في ضوء شعبيته الواسعة وخبرته السياسية الممتدة"، مؤكداً أن نسبة تأييد الناخبين له في محافظة الجيزة هي "الأكبر في مصر".

وتأكيدا للفوز المرجح، نقلت القناة التركية مقتطفًا من تصريح لأبو العينين الذي أكد فيه أن "الشعب المصري عبّر عن إرادته بقوة"، وأن هذه الانتخابات "ستكون نقطة تحول في مسيرة استقرار وتنمية بلادنا".

وعرض التقرير التلفزيوني مقطع فيديو للنائب محمد ابو العينين وهو يدلي بصوته والشعبية الجارفة التي يتمتع بها بين أبناء دائرته وما لقاه من حفاوة لدى الناخبين الذين يحظى بتأييدهم في دائرته

واستعرض عددا من المشاهد التي تجمع أبو العينين مع أبناء دائرته خلال لقاءاته بهم، لافتا إلى أن يتمتع بشعبية كبيرة من ملايين المصريين في الجيزة مما يؤكد فوزه بأغلبية ساحقة في مارثون الانتخابات البرلمانية الجارية.