بث مباشر.. أحمد موسى: محدش هيسمح لإثيوبيا أن تكون موجودة على البحر الاحمر

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الثلاثاء.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويتطرق الإعلامي أحمد موسى، الى اخر مستجدات الانتخابات البرلمانية 2025 خلال الحلقة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن لن يتم السماح لاي دولة غير مشاطئة على البحر الاحمر ان يكون لديها قاعدة، متابعا “محدش هيسمح لإثيوبيا أن تكون موجود تماما”.

https://www.youtube.com/live/nhGjywF88js?si=GDqKBISBJBYsUSZo