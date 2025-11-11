قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خبير تربوي يطالب بتأجيل امتحانات نوفمبر بالمدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب المدارس إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب 2025 ضرورة تربوية.

وقال الدكتور تامر شوقي : أطالب وزارة التربية والتعليم ، بإصدار قرار بـ تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2025 إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية، بدلا من تبكيرها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية  لتحقيق العديد من الفوائد التربوية والنفسية والتعليمية، والتي من بينها :

  •  تجنب الضغط الزائد على الطلاب وأولياء الأمور في حال تم تبكير الامتحانات.
  • إتاحة وقت أكبر للطلاب للمذاكرة والمراجعة استعدادا للامتحانات.
  • تبكير موعد  امتحانات شهر نوفمبر 2025 يسبّب ارتباكا في استكمال شرح الدروس المقررة خلال الشهر.
  • وجود بدائل للتقييم الشهري، مثل الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية، يمكن تطبيقها في حال تأجيل الامتحان الشهري أسبوعا.
  • تأجيل  امتحانات شهر نوفمبر 2025 يجنب الطلاب اللجوء إلى تكثيف الدروس الخصوصية في الفترة المتبقية.
  • إذا تم تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2025 أسبوعا واحدا، فسيبقى على امتحان الفصل الدراسي الأول نحو ٣٧ يوما، بينما يعني تبكير موعد  امتحانات شهر نوفمبر 2025  ترك فاصل زمني لا يتجاوز ١٨ يومًا فقط عن امتحان شهر أكتوبر، وهي فترة زمنية ضيقة للاستعداد الكافي للامتحان الجديد.
  • تبكير موعد  امتحانات شهر نوفمبر 2025 أسبوعا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في المحافظات المختلفة، حيث قد تعقد  امتحانات شهر نوفمبر 2025 في بعض المحافظات في موعدها الطبيعي، مما يتيح للطلاب فيها استعدادا أفضل، في حين تقل فرص الاستعداد الجيد للطلاب في المحافظات التي تم تبكير الامتحانات بها.

جدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر نوفمبر  2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

 وخلال  امتحانات شهر نوفمبر 2025  ، من المقرر أن  تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة.

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة .

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر   ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر  التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصوير امتحانات شهر نوفمبر  مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر.

