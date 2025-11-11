التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تحفظت قوات الأمن على المنشد أحمد السمالوسي الذي تلا آيات من القرآن على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، بدء تحقيق في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الشباب يقوم بقراءة القرآن الكريم في منطقة الدرج العظيم، داخل المتحف المصري الكبير.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الطريقة التي يستخدمها بعض الزوار لتحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ممارسات يمكن أن تسيء إلى المجتمع، ولا تتسق مع هدف زيارة الجمهور وهو الاستمتاع بالآثار المصرية القديمة والمقتنيات الفريدة للمتحف.

أثار الفيديو الذي ظهر فيه شاب يتلو آيات من الذكر الحكيم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف المصري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الآيات كانت متعلقة بقصة فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام.

من جانبه قال محمد السمالوسي شقيق المنشد أحمد السمالوسي في تصريحات صحفية إن الفيديو تم تصويره الخميس الماضي ولم يتم الإعداد له أو الترتيب له مسبقًا على الإطلاق أو كان محاولة للتريند كما يزعم البعض.

وأضاف:"كان لدينا موعد عمل بمدينة السادس من أكتوبر، وأردنا قبلها الذهاب إلى المتحف لالتقاط بعض الصور التذكارية ونشاهد الإنجاز العظيم الذي تحدث عنه العالم، خاصة وأن شقيقي كان يجهز لأنشودة عن مصر تظهر بها الآثار المصرية".

وتابع: "بمجرد أن وصلنا إلى المتحف التقط أخي بعض الصور التذكارية مع الآثار الموجودة هناك ونشرها بعد ذلك على صفحته على "فيسبوك" كنوع من الفخر بكنوز ببلده، وبمجرد أن شاهده الناس، طلبوا منه قراءة القرآن خاصة وأنه شخصية شهيرة وله فيديوهات يتلو فيها القرآن الكريم وبعض الأناشيد ويشاهدها الملايين عبر المنصات الخاصة به".

وأوضح:"في البداية اعترض أخي بحجة أن التصوير داخل المتحف ممنوع، إلا أن الحاضرين أخبروه أنه ليس فيه شيء والجميع يلتقط الصور والفيديوهات بداخله"، متابعا: "بعد محايلات كثيرة من الناس المتواجدين قام أخي بتسجيل الفيديو وكان يتباهى بآثار بلده".

وأردف: "الآيات التي قرأها شقيقي أحمد داخل المتحف المتعلقة بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، لم تكن من اختياره، ولكن الناس هم من طلبوا منه ذلك، وبناء عليه قرأها على الفور، وحصد الفيديو الكثير من المشاهدات".

وقال: "الفيديو عادي وليس فيه أي شيء، ولم نقصد التشويه أو توصيل أي رسالة مثلما أُشيع، وشقيقي يبلغ من العمر 20 عاما، وليس له أي علاقة بالسلفيين والصفحات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بها أي شيء يفيد خلاف ذلك، ولحد دلوقتي مش عارفين هو عمل إيه علشان الضجة دي كلها".