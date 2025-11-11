نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات

يسعى القطاع الصناعي المصري إلى تعزيز مكانته عالميًا، مع تحقيق طفرة في صادرات الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي ظل طموحات كبيرة لرفع حجم الصادرات، يبرز التحدي المتمثل في الحفاظ على الأسعار التنافسية وسط التغيرات الاقتصادية والقرارات المؤثرة على السوق المحلي.

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي المصري يسعى لتحقيق طفرة كبيرة في التصدير، مع التركيز على تعزيز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن هناك تحديات قائمة، أبرزها احتمالية تأثير الرسوم الجديدة على أسعار المنتجات.

تأثير الرسوم على الأسعار

أوضح مبروك في حواره ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار السيارات قد ترتفع في حال تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوم.

وأضاف أن هذا القرار قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يصعب على المنتج المحلي منافسة الأسواق الخارجية، ويؤثر على خطط التصدير طويلة المدى.

خطط التصدير والطموحات المستقبلية

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الهدف الرئيسي للقطاع هو رفع حجم الصادرات المصرية من 35 مليار دولار حاليًا إلى 130 مليار دولار على المدى الطويل. وأوضح أن أكثر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية تقع في إفريقيا والدول العربية وتركيا، إلى جانب أسواق أخرى تم توقيع اتفاقيات تجارية معها لتعزيز الصادرات.

جودة المنتجات المصرية واهتمام الشركات العالمية

أكد مبروك أن جودة الأجهزة المنزلية المصرية تتميز عالميًا، وهو ما دفع العديد من الشركات العالمية المعروفة إلى الاستثمار والعمل في مصر. ولفت إلى أن هذا يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالمياً، ويعزز الثقة في المنتجات الوطنية لدى المستهلكين الدوليين.