english EN
محافظات

وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

شهد طريق مرسى علم – الشلاتين عصر اليوم حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارتي ملاكي عند الكيلو 30، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أبناء محافظة البحر الأحمر.

وكانت غرفة طوارئ مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عصرًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مرسى علم – الشلاتين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب إسلام علي نور علي (26 عامًا) ورمضان عبد السلام علي جامع (39 عامًا)، وقد وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين. وبحسب مصادر طبية، فإن المتوفين هما نجل النائب علي نور عضو مجلس النواب ومرشح الدائرة الجنوبية الحالي بمحافظة البحر الأحمر، وابن شقيقته.

أما المصابان فهما:

خالد عبد الله محمد (30 عامًا)، من محافظة البحر الأحمر، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد كرار محمد (27 عامًا)، من محافظة البحر الأحمر، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متعددة.

وأكدت مديرية الصحة أن الفريق الطبي بالمستشفى يجري حاليًا الفحوصات والأشعة اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وقد ساد حزن شديد بين أهالي حلايب وشلاتين ومرسى علم فور انتشار الخبر، لما عرف عن أسرة النائب علي نور من محبة واحترام بين أبناء الدائرة الجنوبية

