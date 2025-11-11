إصابة موظف في لجنة انتخابية بالوراق بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

قال المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة متابعة محافظة الجيزة، إنه تم التنسيق مع كل رؤساء اللجان العامة فى الدوائر فى محافظة الجيزة، لحصر اللجان الفرعية التي بها إقبال من الناخبين لتدعيمها بالأوراق اللازمة.

وأضاف ان هناك أحد الموظفين باللجنة 107 التابعة للجنة العامة 12 قسم الوراق، أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفي الشيخ زايد لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وجار متابعة حالته الصحية.

وطلب المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الإطمئنان على حالته الصحية والدفع ببديل له.