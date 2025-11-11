قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عمال الصناعات الغذائية بالصعيد يشاركون بكثافة في ثاني أيام انتخابات النواب

عمال الصناعات الغذائية
عمال الصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

شهدت محافظة قنا مشاركة واسعة من عمال الصناعات الغذائية، في انتخابات مجلس النواب، حيث رصدت غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، صورًا لمسيرة حاشدة لعمال المصانع بمدينة نجع حمادي ضمن محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكد العمال، أن مشاركتهم تأتي تعبيرًا عن وعي العمال بدورهم الوطني، وحرصهم على دعم مسيرة الاستقرار والأمن والأمان، والمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه، أشاد مسؤولو النقابة العامة بروح الانتماء والمسؤولية التي يتحلى بها عمال الصناعات الغذائية في مختلف محافظات الصعيد، مؤكدين أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية تجسد وعي الطبقة العاملة بدورها الوطني في دعم الدولة ومؤسساتها.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش، إن مشاركة عمال الصناعات الغذائية في انتخابات مجلس النواب، تأتي من منطلق وطني ومسؤولية مجتمعية يؤمن بها عمال مصر في كل المواقع.

وشدد عيش: أننا نعتبر المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبًا وطنيًا ورسالة دعم للدولة المصرية، وتأكيدًا لحرص الطبقة العاملة على الاستقرار والأمن والأمان، والمساهمة الإيجابية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

وأكد عيش في ختام تصريحاته: "عمالنا دائمًا في مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن، فهم قوة الإنتاج ودعامة التنمية في كل زمان ومكان".

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية محافظة قنا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب عمال الصناعات الغذائية محافظات الصعيد

