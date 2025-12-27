رئيس بسيون :إزالة 15 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية ، من إزالة 15 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة، وذلك خلال 24 ساعة.

إزالة مخالفات البناء



وقال ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف تعديات على الزراعات وأعمال بناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 15 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

ردع مخالفات



وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

وأشار محافظ الغربية، إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.