الشباب والرياضة تعقد لقاءً لمتطوعي معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2025”

عقدت وزارة الشباب والرياضة لقاءً موسعًا مع شباب المتطوعين الذين تم اختيارهم للمشاركة ضمن فريق العمل في معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2025” الذي يحظى باهتمام عالمي واسع.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2025”، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ١ - ٤ ديسمبر الجاري، في نسخته الرابعة.

جاء اللقاء بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، ومصطفى مجدي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، واللواء سمير عيد الغني مستشار ومحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمقدم محمد عفيفي من هيئة الإمداد والتموين، و رضا سفينة المشرف العام على الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء إسماعيل مدير إدارة البرامج التطوعية والكشفية والمسؤول عن متابعة تفاصيل مشاركة المتطوعين في المعرض.

وألقي مصطفى مجدي كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية التزام المتطوعين بقواعد المراسم والبروتوكولات الرسمية، والتعرّف على المهام المختلفة للوفود المشاركة بما يعكس الصورة الحضارية للشباب المصري أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأعقب الكلمة محاضرة ألقاها اللواء سمير عيد الغني تناول فيها مفاهيم الأمن القومي وتنمية الولاء والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب المتطوعين يمثلون نموذجًا مشرفًا لأبناء مصر المخلصين الذين تم اختيارهم بعناية ليكونوا واجهة مشرفة للدولة في حدث عالمي بهذا الحجم، كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية وسبل مواجهتها بالوعي والعمل والإيجابية.

وشهد اللقاء عرض تجارب عدد من المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم النسخة السابقة من معرض إيديكس 2023، حيث تحدثوا عن أثر التجربة في تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، أعقب ذلك عرض فيديو توثيقي لأبرز فعاليات النسخة الماضية من المعرض.

واختتم اللقاء بمحاضرة ألقاها العقيد شادي سمير تناول فيها أسس تنظيم فعاليات وزارة الدفاع، موضحًا مفهوم المراسم والقواعد العامة المنظمة لها، وآلية تقسيم فرق العمل داخل المعرض لضمان سير الفعاليات بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم شباب المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل للمشاركة في تنظيم الفعاليات الوطنية الكبرى، بما يُبرز صورة مصر المشرّفة أمام العالم، ويؤكد أن شبابها هم القوة الحقيقية لبناء المستقبل.