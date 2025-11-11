توافد ناخبي النواب إلى لجنة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين بالدقي .. صور

توافد عدد من المواطنين للإداء بأصواتهم بلجنة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين، بالدقي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأثنى المشاركين علي سهولة الوصول إلى اللجنة، والتنظيم سواء خارج أو داخل اللجنة.

وشهد محيط اللجنة ازدحام بسيط خاصة من السيدات نتيجة انتظار انتهاء فترة الراحة حرصا منهم علي المشاركة في الانتخابات.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين

1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.