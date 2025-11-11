الوطنية: لا إعلان لنتائج انتخابات النواب بعد الفرز .. فهذا اختصاص الهيئة وحدها

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يتم إعلان أي نتائج وإعلان النتائج اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وسيتم إعلان الرصد العددي فقط.



وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، :"مجريات العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب تتم بسهولة ويسر".

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك لليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.