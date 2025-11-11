قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

حياة عبد العزيز

شهدت اللجان الانتخابية في مدارس الجيزة القومية  بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من السيدات اللاتي حرصن على المشاركة في اليوم الثاني من التصويت، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وتعاون مستمر بين الجهات التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، فيما حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.


وتواصل الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46

ربنا هيعوضك بالأحسن.. مشاهير ساندوا آن الرفاعي ضد كريم محمود عبد العزيز

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

