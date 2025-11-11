إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت اللجان الانتخابية في مدارس الجيزة القومية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من السيدات اللاتي حرصن على المشاركة في اليوم الثاني من التصويت، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وتعاون مستمر بين الجهات التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، فيما حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.



وتواصل الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة.