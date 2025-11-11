بالآلاف.. مسيرة حاشدة بالإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب | صور

نظم حزب حماة الوطن مسيرة حاشدة قادها محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية تحت شعار "انزل-شارك" وذلك لحث المواطنين على المشاركة بفاعلية في اليوم الثاني من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب .

وشهدت المسيرة مشاركة قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن وعدد من رجال الدين والرياضيين والآلاف من المواطنين وجابت المسيرة شوارع سموحة و المحمودية وشارع الرقابة الإدارية مروراً بعزبة سعد وصولاً الي مركز شباب سموحة ومدارس السيد محمد كريم.

وشهدت محافظة الإسكندرية، فتح باب اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين فى اليوم الثانى وبدء عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية بالإسكندرية، من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و444 ناخبًا لهم حق التصويت.

كان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:



- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).

