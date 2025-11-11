قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة
مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه
انتخابات النواب 2025 .. توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي
الجيزة .. صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لرفع مستوى الخدمات
لا يمكن السكوت.. أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي
كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم
وزير الخارجية: رفض مصري كامل لأي مخططات لتقسيم السودان
الوطنية للانتخابات: لجان طالبت ببطاقات اقتراع إضافية
أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
هاجر هانئ

شهدت لجنة مدرسة محمود عمر في الرماية عودة إقبال الناخبين من جديد عقب انتهاء فترة الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.


توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات تنظيمية وتأمين مكثف لضمان سير العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى  صباح أمس  الاثنين  الموافق 10 نوفمبر  و١١ نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات الانتخابات انتخابات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

بالصور

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام الصافى برفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد