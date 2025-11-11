عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

شهدت لجنة مدرسة محمود عمر في الرماية عودة إقبال الناخبين من جديد عقب انتهاء فترة الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.



توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات تنظيمية وتأمين مكثف لضمان سير العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر و١١ نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».