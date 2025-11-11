إقبال كبير داخل لجان كفر الدوار في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالبحيرة.. صور

شهدت لجنة مدرسة العكريشة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم محكم داخل وخارج المقار الانتخابية.





وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، في أجواء من الحماس الوطني والمشاركة الفاعلة، حرصًا على الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.





كما تم رصد تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بينما نظمت اللجان الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني مبادرات لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات تُذكر، وسط إقبال متزايد يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.