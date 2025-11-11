توافد كثيف من الناخبين على لجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات النواب

قال مراسل صدى البلد بالبحيرة إن لجان المحافظة شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ازدحامًا وتوافدًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل المقار الانتخابية.

وأشار المراسل إلى أن المواطنين حرصوا على المشاركة بكثافة في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، تأكيدًا على وعيهم بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان القادم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

في غضون ذلك تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في جميع المحافظات، مؤكدة حرصها الكامل على ضمان الشفافية والنزاهة في اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو القضاة المشرفين على اللجان، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء حتى إغلاق الصناديق في نهاية اليوم.