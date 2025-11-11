إقبال كبير من السيدات والشباب والأطفال على اللجان بانتخابات النواب

قالت ماهيتاب مختار إن هناك إقبالًا كبيرًا من السيدات والرجال والأطفال على اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أن الشباب كانوا يصورون أمام اللجان بينما كان الأطفال يظهرون فرحتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.

تنظيم متميز منذ الصباح وتعاون كبير من المتطوعين

وأضافت أن التنظيم كان أكثر من رائع منذ التاسعة صباحًا، مع وعي كبير لدى المواطنين المصريين وممارسة حقيقية للحق الدستوري.

كما أشادت بالدور الكبير للشباب المتطوعين الذين يؤمنون ويساعدون المواطنين، فضلًا عن دور الشرطة النسائية الذي يسهل عملية التصويت للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.