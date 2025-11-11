الوطنية للانتخابات: مشاجرة بين أنصار مرشحين في إسنا وتمت السيطرة على الموقف

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه قبل غلق اللجان لساعة الراحة حدثت مشاجرة بين أنصار مرشحين في إسنا أمام اللجنة 2 وتم السيطرة على الموقف بتدخل الشرطة وتم استئنثاف اعمال اللجنة.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، :" الامور تم السيطرة عليها واللجنة تباشر عملها ".

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك لليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.