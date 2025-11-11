قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

القومي لحقوق الإنسان: انتخابات النواب شهدت تطورًا كبيرًا في التنظيم والإدارة

عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
البهى عمرو

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على الغرف المركزية بالمجلس لمتابعة الانتخابات، إن الغرفة المركزية تضم رئيس وأعضاء المجلس بالكامل، وتعمل من خلال 11 فرعًا على مستوى المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي ملاحظات أو شكاوى.


وأوضح أحمد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب عبر قناة صدى البلد، أن المجلس نفذ سلسلة من الاستعدادات التنشيطية بالتعاون مع وسائل الإعلام المصرية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المجتمع المدني وعدد من المحافظات، بلغ نحو 6 إلى 7 محافظات، من أجل بحث الشكاوى وتحويلها للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جرى حل عدد منها ووضع أخرى ضمن خطة المناقشة للفترات القادمة.


وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن انتخابات اليوم والأمس شهدت تطورًا كبيرًا من حيث التنظيم والإدارة، بفضل الجهود المكثفة والتنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تحديد لجان الناخبين سهّل الإجراءات على المواطنين.


وأكد أحمد أن المنافسة هذا العام تتسم بـ الشرعية والتنوع بين أحزاب قديمة وحديثة، ما أسهم في زيادة الحشد والمشاركة، مشيرًا إلى أن هذا الزخم يعكس وعي الناخب المصري ورغبته في المشاركة الفعالة بالحياة السياسية.
 

انتخابات النواب القومي لحقوق الإنسان انتخابات الانتخابات

