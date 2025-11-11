قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
أخبار البلد

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
اسماء عبدالحفيظ

في مشهد يجسد الحرص على المشاركة الوطنية، شهدت مدرسة أبو الهول الابتدائية بالجيزة موقفًا مؤثرًا صباح اليوم، الثلاثاء، حين سقط عم عبد الله – أحد كبار السن – أثناء سيره في طريقه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفور سقوطه، سارع عدد من المشرفين على الانتخابات ورجال الأمن إلى نجدته ومساعدته على الجلوس، حيث تم تقديم الدعم له وتوفير مقعد ليستريح عليه، وسط اهتمام بالغ من القائمين على العملية الانتخابية.

وأصرّ عم عبد الله، رغم تعبه، على استكمال مهمته قائلاً بصوت متهدّج: “أنا لازم أدي صوتي.. ده واجب عليّ زي الأكل والشرب”.

وبعد دقائق، حرص رئيس اللجنة الانتخابية على النزول بنفسه إلى الدور الأرضي لتمكينه من الإدلاء بصوته بكل احترام وتقدير، دون أي تدخل في إرادته الانتخابية، في موقف إنساني نال إشادة جميع الحاضرين الذين صفقوا إعجابًا بالمشهد.

وأكد عدد من المتابعين للعملية الانتخابية أن هذا التصرف يعكس حرص الدولة على تمكين كبار السن وذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر، في إطار تسهيل المشاركة للجميع دون استثناء.

وتشهد مدرسة أبو الهول الابتدائية توافدًا ملحوظًا للناخبين منذ التاسعة صباحًا في اليوم الأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء احتفالية مبهجة تزينها الأغاني الوطنية وأعلام مصر التي يرفعها المواطنون بفخر، تعبيرًا عن دعمهم لمسيرة التنمية.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة تشمل “الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”، حيث يحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجان فرعية موزعة على محافظات المرحلة.

وتضم المرحلة الأولى 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، إلى جانب 284 مقعدًا بنظام الفردي يتنافس عليها 1281 مرشحًا، في أجواء تشهد تنظيمًا محكمًا ومتابعة ميدانية دقيقة.

مشهد عم عبدالله اليوم لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل درسًا في الإصرار والانتماء، ورسالة من جيل عاصر الكثير، لكنه لا يزال يرى في المشاركة الانتخابية واجبًا وطنيًا لا يسقط. 

انتخابات انتخابات مجلس النواب اخبار الانتخابات

