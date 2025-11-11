بسبب خلافات الجيرة .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخص مصاب بأحد المستشفيات والإدعاء بقيام بعض الخارجين على القانون بإحداث إصابته وممارسة أعمال البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، القائم على التصوير - مقيمان بالشرقية).. وبمواجهتهما إعترفا بقيام (شخصين) بالتعدى على الأول بالضرب بالأيدى مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وذلك لخلافات حول الجيرة.

كما أضاف القائم على تصوير مقطع الفيديو أنه حال تواجده رفقة الأول بالمستشفى قام بتصوير مقطع الفيديو والإدعاء على غير الحقيقة بكونها أعمال بلطجة لجذب إهتمام المسئولين.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بالشرقية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

كما أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) وبمواجهتها إعترفت بإدعائها الكاذب على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة أعداد المتابعين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.