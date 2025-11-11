على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

شهدت لجنة مدرسة محمد كريم بمنطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة اليوم إقبالًا ملحوظًا من السيدات، حيث حرصت العديد منهن على الحضور المبكر للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهن وسط أجواء من الحماس والانضباط.

وقد حرصت قوات الأمن المشرفة على تأمين اللجنة على تسهيل دخول الناخبات وتنظيم عملية التصويت، فيما قام عدد من المتطوعين بمساعدة كبار السن وذوي الهمم للوصول إلى مقار اللجان.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وتعاون مستمر بين الجهات التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، فيما حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح اللجان. و

تواصل الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي