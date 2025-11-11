تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان

أفادت وسائل اعلام تركية بأن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز Lockheed C‑130 Hercules تحطمت اليوم الثلاثاء أثناء عبورها الأجواء الجورجية، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من جمهورية أذربيجان.

وتُعدّ الطائرة C-130 منظومة نقل ثقيلة ومُستخدمة على نطاق واسع في العمليات العسكرية واللوجستية، ما يزيد من وقع الحادثة وأهميتها.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع التركية، فإن الطائرة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطّمت في الأراضي الجورجية.

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية الجورجية وقوع الحادث وذكرت أن التحقيق جارٍ لتحديد الأسباب.

ولم تُفرج أي جهة عن أرقام دقيقة لعدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة، أو ما إذا كانت هناك ضحايا أو ناجون.

ومن جهة أخرى، تشارك فرق تركية وجورجية وأذرية جهود الوصول إلى موقع الحطام وتقييم الأضرار.