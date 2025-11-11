"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد

شهدت العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، تصعيداً أمنياً خطيراً مع إعلان حركة "طالبان باكستان" (TTP) مسؤوليتها عن تفجير انتحاري وقع مؤخراً، مما يشير إلى عودة الهجمات الكبيرة إلى قلب البلاد بعد فترة من التركيز على المناطق الحدودية.

وأسفر الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء ، بمحيط محكمة في العاصمة الباكستانية عن مصرع نحو 12 شخصا وإصابة ما يقرب من 21 آخرين.

ويأتي هذا التبني ليؤكد التحدي الأمني المتزايد الذي تواجهه الحكومة الباكستانية من الحركة المتشددة، التي تزايد نشاطها منذ تولي "طالبان الأفغانية" السلطة في كابول.

ووقع التفجير الانتحاري في منطقة حيوية بإسلام آباد، (على الأغلب أنه هجوم ديسمبر 2022، وهو الأول في العاصمة منذ سنوات)، مستهدفاً بشكل مباشر أو غير مباشر عناصر أمنية.

وحسب المصادر الأمنية، فإن الهجوم نفذ عبر سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة تم تفجيرها من قبل انتحاري، وقد أسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، شملت قتلى وإصابات في صفوف الشرطة والمدنيين.

ويُثير تبني "طالبان باكستان" للهجوم قلقاً عميقاً في إسلام آباد، خاصة وأن الحركة تشن هجمات متزايدة على طول الشريط الحدودي في إقليم خيبر بختونخوا، مستهدفةً بشكل رئيسي قوات الأمن.

ومن المتوقع أن ترد إسلام آباد بعمليات عسكرية وأمنية مكثفة تستهدف معاقل الحركة، بينما يزداد الضغط على كابول لاتخاذ إجراءات صارمة ضد وجود مقاتلي "تحريك طالبان باكستان" على أراضيها.