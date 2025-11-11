القنصل البريطاني بالقدس: اعتراف بريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون

أكدت القنصل البريطاني العام في القدس هيلين ونترتن، التزام المملكة المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الشراكة الثنائية، مشيرة إلى أن اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون.



جاء ذلك خلال تنظيم برنامج "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، جلسة حوارية موسعة ناقشت التحديات الاقتصادية الراهنة ودور البرنامج في دعم صمود القطاع الخاص الفلسطيني ونموه، بمشاركة وزيري الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، والقنصل العام البريطاني في القدس هيلين ونترتن، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والشركات المستفيدة.



وأشادت ونترتن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/، بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات، وبإنجازات برنامج "تصدير" في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة استمرار الدعم البريطاني لجهود التعافي في غزة وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية.



وأوضحت أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء على توفير الخبرات وحشد الاستثمارات لدعم اقتصاد فلسطيني مزدهر وشامل، يسهم في تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة.