مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب مشاركة فرق أندية التطوع بمراكز الشباب في تنظيم انتخابات مجلس النواب 2025 ، بعدد من محافظات الجمهورية.

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأكيدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب في دعم المشاركة الوطنية، شاركت محافظة أسيوط، فرق أندية التطوع بمراكز شباب الفتح، أولاد بدر، بني زيد، بُصرة، المعصرة، البداري، النواميس، ساحل سليم، بويط، أمشول، أبنوب، وأبوتيج.

وفي محافظة سوهاج، شاركت الفرق بمركزي طهطا وجرجا، كما شهدت محافظة الإسكندرية مشاركة أندية التطوع بمركز شباب طوسون.

وفي محافظة بني سويف، ساهمت فرق أندية التطوع في تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان بمراكز شباب بدهل، إبجيج، ببا، سدمنت الجبل، طنسا بني مالو، نادي سمسطا الرياضي، ونزلة حنا.

وتضمنت مهام فرق التطوع تقديم الدعم اللوجستي للناخبين، وتوفير سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه الناخبين وتنظيم الدخول إلى اللجان الانتخابية.

ويأتي ذلك تجسيدًا لحرص الدولة على تمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس الصورة المشرّفة لشباب مصر الواعي بدوره الوطني في دعم المسار الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.