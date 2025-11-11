سفير أرمينيا يزور غرفة القاهرة لبحث تعاون استثماري وتجاري جديد

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سفير أرمينيا بالقاهرة أرمين ساركيسيان لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب رئيس غرفة القاهرة بالسفير الأرميني متابعًا: نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى فتح آفاقٍ جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، حيث إن هناك فرصة كبيرة أمام الجانبين لتنمية هذه العلاقات في ظل الفرص الصناعية والتجارية والاستثمارية المُتاحة في مصر والتي يمكن للجانب الأرميني الاستفادة منها في تنمية اقتصاد البلدين.

وأكد رئيس غرفة القاهرة إن القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُقدم دعمًا كبيرًا للمستثمرين والاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة، وهو ما يتيح فرصًا صناعية و تجارية واستثمارية كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري، وهذا ما يجب أن يتم التعاون من خلاله بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال الاستثمار والشراكات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الجهود الكبيرة للحكومة المصرية لدعم الاستثمار والصناعة بإجراءات تسهيلية وحوافز كثيرة ومتنوعة.

وأشار "العشري" إلى أهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا عام 2023، والتي شكلت محطة مهمة لزيادة العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات منها الاقتصادية والتجارية الداعمة لبناء شراكة قوية بين البلدين.

وشدد" العشري" علي أهمية بحث سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والوصول بحجم التبادل التجاري الثنائي إلى مستويات أعلي من التي عليها حاليا بما يعبر عن الفرص الواعدة والمتنوعة المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية المصرية على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتوفير الحوافز والتسهيلات والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية علي فتح آفاقٍ جديدة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا.

ولفت "العشري" إلى إن مصر تشهد مرحلة تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية والمبادرات المتنوعة، والإعلان دائمًا عن حوافز كبيرة للصُناع والمستثمرين من أجل التوسع في الاستثمارات والصناعة وضخ استثمارات جديدة، ويجب زيادة تعاون الجانبين للاستفادة من السوق المصري الكبير، كما أن مصر هي بوابة مهمة لأسواق كثيرة عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، ولذلك ندعو الشركات الأرمينية من خلال السفارة إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصري والتوسع في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة، لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأشار "العشري" إلى إن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التصدير في مصر، وهو ما يجعلنا نعمل بقوة من أجل تنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الهام؛ ولذلك هناك دعم كبير من الدولة المصرية للصناعات المختلفة لتوطينها ورفع معدلات الإنتاج والتوسع بها، ولذلك فإن تعاون مجتمعي الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي خطوة مهمة لدعم اقتصاد البلدين.

ونوه "العشري" إلى إن غرفة القاهرة التجارية تمثل أكثر من 630 ألف منتسب في القطاعات المختلفة "الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية"، وهذا يتيح للشركات الأرمينية مزيدًا من التعاون التجاري والاستثماري في المجالات المختلفة، خاصة أن الغرفة ستوفر البيانات والمعلومات اللازمة من خلال منتسبيها والجهات المعنية المختلفة، وأيضًا زيادة تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة سيكون له مردود إيجابي على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مثل هذا الاجتماع الذي نرى أن إيجابياته ستكون كبيرة مما يؤدي إلى زيادة التعاون المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

من جانبه قال السفير الأرميني إن زيارته للغرفة تأتي في إطار التطلع إلى فتح آفاقٍ جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وبحث سبل تعاون جديد خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات ، وإن مصر دولة صديقة ويمكن فتح أبواب جديدة لزيادة التعاون الثنائي.

وأضاف السفير إنه من ضمن المجالات التي من الممكن أن نبدأ التعاون من خلالها علي سبيل المثال الصحة والسياحة والتكنولوجيا ، وإن الفترة القادمة ستشهد زيارات من رجال الأعمال الأرمن لمصر لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري المشترك عن طريق الترتيب مع الغرفة.