التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
برلمان

غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

أميرة خلف

أغلقت اللجان الانتخابية الآن أبوابها في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في تمام التاسعة مساءً.


يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المواعيد التنظيمية والجدول الزمني المحدد لسير العملية الانتخابية.


وبذلك تختتم اليوم أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، التي شملتها المرحلة الأولى، والتي ضمّت محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وسوهاج.


ومع انتهاء التصويت، يترقب الشارع المصري إعلان النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.


وتبدأ عقب الإغلاق مباشرة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.


موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخايات النواب


وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 20 نوفمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة، وفق ما هو محدد في الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

موعد جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية


في الدوائر التي لم تُحسم فيها النتائج من الجولة الأولى، تُجرى جولة الإعادة وفق المواعيد التالية:

التصويت للمصريين في الخارج: يومي 7 و8 ديسمبر 2025.

التصويت داخل مصر: يومي 9 و 10 ديسمبر 2025.
 

على أن تُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى وجولة الإعادة يوم 18 ديسمبر 2025، على أن تبدأ بعدها مباشرة استعدادات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية .

اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب تصويت لجان انتخابات

