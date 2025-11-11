قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الاسكندرية داخل إحدى المدارس
محافظ الاسكندرية داخل إحدى المدارس
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية صباح اليوم جولة تفقدية موسّعة داخل عدد من اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، شملت مدرسة أرض رولان ومدرسة الشيخ زايد بنطاق حى المنتزه أول وشرق ، وذلك لمتابعة سير عمليات التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير مختلف عناصر الدعم اللوجستي لضمان عملية انتخابية تسير بسلاسة وانتظام.

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال التصويت

وخلال الجولة، تابع المحافظ حركة الإقبال داخل اللجان منذ بدء ساعات التصويت في اليوم الثاني، واطّلع على ترتيبات الدخول والخروج، وتوفير أماكن انتظار مناسبة، بجانب تجهيز المسارات المخصصة لكبار السن وذوي الهمم.

كما تفقد المحافظ التجهيزات الفنية والتنظيمية داخل اللجان، ووجّه الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية علي الإلتزام الكامل بتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المقار، وتوفير فرق مساعدة لتقديم الدعم للمواطنين.

دعم العملية الانتخابية وتوفير بيئة تنظيمية مشرفة

كما ثمّن المحافظ التعاون الواضح بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في دعم العملية الانتخابية وتوفير بيئة تنظيمية مشرفة، مشيراً إلى أن الإقبال الملحوظ خلال اليوم الثاني يعكس درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية لدى أهالي الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، وتتابع لحظيًا الموقف داخل جميع لجان الانتخابات علي مستوي المحافظة، موضحًا أن التقارير الواردة من اللجان تشير إلى سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وهادئ دون أى معوقات ، مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة المواطنين.

وفي ختام جولته، ثمّن المحافظ الروح الإيجابية التي أظهرها المواطنون وإقبالهم على المشاركة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي أبناء الإسكندرية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابى.

الاسكندرية جولة تفقدية أرض رولان الدعم اللوجستي عملية انتخابية

إنتخابات مجلس النواب 2025
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

