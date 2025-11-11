مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية

قاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واللواء كمال الدالي أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة البحر الأعظم بالجيزة، اليوم، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المسيرة وسط أجواء احتفالية بمشاركة واسعة من أبناء الدائرة، الذين رددوا الهتافات المؤيدة والداعمة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين ثقتهم في القيادة السياسية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني في صناديق الاقتراع.

وشهدت المسيرة استقبالًا حافلًا من الأهالي للنائب محمد أبو العينين، حيث احتشد المواطنون على جانبي الطريق رافعين الأعلام ومرددين الهتافات باسمه، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة التي يحظى بها داخل الدائرة.

وأكد أبو العينين خلال الفعالية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للاستقرار والتنمية، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

من جانبه، أكد اللواء كمال الدالي حرص أهالي الجيزة على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المرحلة الحالية وضرورة دعم مؤسسات الدولة.