آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة

يتزايد اهتمام المواطنين الفائزين في حج القرعة 2026 بالبحث عن آخر موعد لسداد الرسوم والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026 م، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم موسم حج متميز يسوده الانضباط والدقة في كل مراحله.



موعد سداد رسوم حج القرعة 2026

أكدت وزارة الداخلية أن عملية سداد رسوم حج القرعة 2026 بدأت رسميًا يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، على أن تستمر حتى يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، دون أي تمديد أو تأجيل في المواعيد المعلنة.



وتُعد هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للفائزين في القرعة لاستكمال إجراءاتهم المالية.

ويتم سداد المبلغ المحدد عبر فروع البنوك الوطنية وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك مقابل تقديم بطاقة الرقم القومي السارية لكل فائز بالقرعة.

قيمة رسوم حج القرعة 2026

حددت وزارة الداخلية مبلغ 220,300 جنيه مصري كتكلفة إجمالية للحج، وهو نفس المبلغ المعتمد في موسم الحج الماضي دون أي زيادة في الأسعار، تأكيدًا من الوزارة على سعيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية.

وتشمل هذه الرسوم تكاليف الإقامة، والتنقلات الداخلية، والخدمات الأساسية التي توفرها البعثة المصرية للحجاج خلال فترة أداء المناسك، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن قيمة تذاكر السفر بشكل منفصل.

تحذير من فقدان فرصة الحج لعدم السداد

وشددت وزارة الداخلية على أن عدم الالتزام بسداد الرسوم في المواعيد المحددة سيُعد تنازلًا رسميًا عن فرصة الحج، ولن تتحمل الوزارة أي مسؤولية في هذا الشأن، كما سيتم إلغاء الترشيح واستبداله بمستحقين آخرين في القوائم الاحتياطية.

إجراءات السداد لكبار السن وذوي الهمم

أوضحت الوزارة أنه تم تخصيص تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، حيث يُسمح بسداد الرسوم لهم ولمرافقيهم معًا، مع مراعاة حالتهم الصحية والإنسانية، وتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عملية السداد واستكمال المستندات المطلوبة لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومريحة.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر

طالبت وزارة الداخلية الفائزين في حج القرعة 2026 بسرعة تجهيز المستندات التالية لاستكمال عملية التسجيل الرسمية وسفرهم ضمن البعثة المصرية:

جواز سفر مميكن ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447 هـ)، مع تطابق البيانات مع الرقم القومي.

إيصال سداد الرسوم الصادر من البنك أو مكتب البريد.

البطاقة الصحية التي تثبت الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي بلقاح رباعي (ACYW135)، مع الالتزام بالحصول على أي تطعيمات إضافية تحددها وزارة الصحة أو السلطات السعودية.

تقرير طبي مميكن معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للحاج ومدى قدرته على أداء المناسك، يوضع في مظروف مغلق.

البصمة العشرية (فيش الحج المميكن) للتحقق من هوية الحجاج.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين من سن التجنيد، مع تقديم تصريح سفر مؤقت لمن يلزمهم ذلك قانونيًا.

تصريح سفر من جهة العمل للعاملين بالهيئات الحكومية أو الجهات التي تشترط موافقة مسبقة للسفر.

شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة للفائزين الذين سبق لهم السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج أو العمرة خلال الأعوام الماضية.

التعليمات الصحية والتنظيمية لحج القرعة 2026

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والتنظيمية للحفاظ على سلامة الحجاج، والتي تشمل ما يلي:

ضرورة أن يحمل الحجاج المصابون بأمراض مزمنة بطاقة صحية موثقة تتضمن نوع المرض والأدوية المطلوبة أثناء الرحلة.

حمل كميات كافية من الأدوية داخل عبواتها الأصلية، وإبرازها للجهات الجمركية عند الدخول إلى المملكة.

الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي تقريبًا).

الامتثال التام لضوابط الجمارك السعودية فيما يخص الأمتعة الشخصية والمقتنيات.

التعليمات السلوكية داخل الحرمين الشريفين

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بعدد من الضوابط الدينية والتنظيمية داخل الحرمين الشريفين، أبرزها:

منع التصوير داخل الحرمين الشريفين أو أي مكان مقدس، حفاظًا على حرمة وقدسية المشاعر.

الالتزام بتعليمات التفويج أثناء رمي الجمرات لتفادي الزحام والازدحام المفرط.

الالتزام الكامل بتعليمات السلطات السعودية حفاظًا على السلامة العامة للحجاج.

تنظيم محكم لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الداخلية أن هدفها الرئيسي من هذه الإجراءات هو تيسير أداء فريضة الحج وضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن، مع الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة بالتنسيق مع السلطات السعودية لتقديم تجربة روحانية آمنة وميسرة للحجاج المصريين.