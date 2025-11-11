4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

أثارت شركة جيب موجة انتقادات واسعة بعد إعلانها عن زيادة أسعار سيارتها Compass موديل 2026 بشكل كبير، لتبدأ من 32,985 دولارًا شاملة رسوم الوجهة، أي بزيادة تتجاوز 4000 دولار مقارنة بالموديل السابق.

تأتي هذه الخطوة رغم تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة سابقًا بأن “مشكلة التسعير” تم حلها، إلا أن الأرقام الجديدة تقول العكس.

إلغاء الفئة الأساسية وارتفاع أسعار جيب

قررت جيب إلغاء فئة Sport التي كانت تُعد الخيار الأقل سعرًا في lineup السيارة، ليقتصر التشكيل الجديد على ثلاث فئات فقط: Latitude وLimited وTrailhawk.

وكانت فئة Sport تُباع سابقًا بسعر يبدأ من 28,895 دولارًا، ما يعني أن سعر الدخول إلى عالم Compass ارتفع بشكل صادم إلى 32,985 دولارًا، أي بفارق 4,090 دولارًا عن الفئة المحذوفة، و2,820 دولارًا عن سعر فئة Latitude السابقة.

نموذج سيارة جيب كومباس القديم بسعر جديد

ورغم أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في استقبال نسخة Compass الجديدة كليًا بتصميم وتقنيات محدثة، إلا أن السوق الأمريكي ما زال يحصل على النسخة القديمة مع تعديلات طفيفة.

هذا ما جعل كثيرين يرون أن السعر الجديد غير مبرر، خصوصًا أن السيارة لم تشهد تغييرات جوهرية في التصميم أو الأداء.

يرى محللون أن خطوة جيب قد تُعرض السيارة لفقدان شريحة من المشترين الباحثين عن سيارات كروس أوفر مدمجة بأسعار تنافسية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من علامات مثل هيونداي ومازدا وتويوتا التي تقدم تجهيزات متقاربة بأسعار أقل.

ويبدو أن Compass 2026 باتت تقترب في سعرها من الفئة Limited لموديل 2025، وهو ما يضع الشركة أمام تحدٍ تسويقي حقيقي خلال الفترة المقبلة.