قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
عزة عاطف

أثارت شركة جيب موجة انتقادات واسعة بعد إعلانها عن زيادة أسعار سيارتها Compass موديل 2026 بشكل كبير، لتبدأ من 32,985 دولارًا شاملة رسوم الوجهة، أي بزيادة تتجاوز 4000 دولار مقارنة بالموديل السابق. 

تأتي هذه الخطوة رغم تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة سابقًا بأن “مشكلة التسعير” تم حلها، إلا أن الأرقام الجديدة تقول العكس.

إلغاء الفئة الأساسية وارتفاع أسعار جيب

قررت جيب إلغاء فئة Sport التي كانت تُعد الخيار الأقل سعرًا في lineup السيارة، ليقتصر التشكيل الجديد على ثلاث فئات فقط: Latitude وLimited وTrailhawk.

وكانت فئة Sport تُباع سابقًا بسعر يبدأ من 28,895 دولارًا، ما يعني أن سعر الدخول إلى عالم Compass ارتفع بشكل صادم إلى 32,985 دولارًا، أي بفارق 4,090 دولارًا عن الفئة المحذوفة، و2,820 دولارًا عن سعر فئة Latitude السابقة.

نموذج سيارة جيب كومباس القديم بسعر جديد

ورغم أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في استقبال نسخة Compass الجديدة كليًا بتصميم وتقنيات محدثة، إلا أن السوق الأمريكي ما زال يحصل على النسخة القديمة مع تعديلات طفيفة. 

هذا ما جعل كثيرين يرون أن السعر الجديد غير مبرر، خصوصًا أن السيارة لم تشهد تغييرات جوهرية في التصميم أو الأداء.

يرى محللون أن خطوة جيب قد تُعرض السيارة لفقدان شريحة من المشترين الباحثين عن سيارات كروس أوفر مدمجة بأسعار تنافسية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من علامات مثل هيونداي ومازدا وتويوتا التي تقدم تجهيزات متقاربة بأسعار أقل.

ويبدو أن Compass 2026 باتت تقترب في سعرها من الفئة Limited لموديل 2025، وهو ما يضع الشركة أمام تحدٍ تسويقي حقيقي خلال الفترة المقبلة.

جيب كومباس 2026 أسعار سيارات جيب JEEP COMPASS سيارات 2026 زيادات الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

صورة روج المتحف المصري الكبير

كبير الأثريين عن روج المتحف الكبير: سلوك خاطئ ومرفوض يحتاج لوعي

مطار القاهرة

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

انتخابات مجلس النواب .. استمرار أعمال التصويت في 30 لجنة بسبب الزحام بأسيوط

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد