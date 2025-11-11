الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية .. وسالم وحمدي عضوين بالمجلس

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم النقابات الأربعة، وهي: (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) في جلسته التي عقدت الثلاثاء، تصعيد الدكتور الحسيني محمد عوض، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، ليشغل منصب أمين صندوق الاتحاد، وذلك بعد اختياره مؤخرا أمينا عاما لنقابة الأطباء البيطريين.

كما انضم إلى مجلس الاتحاد كل من الدكتور أيمن سالم، أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور محمود حمدي، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بعد اختيارهم في هيئة مكتب نقاباتهم.

وأعرب مجلس الاتحاد عن خالص تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والسداد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتكامل بين النقابات الأعضاء، بما يعزز دور الاتحاد في دعم المهن الطبية وخدمة أعضائها.