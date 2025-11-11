القنصلية الروسية بالغردقة: عودة 12 سائحا من المصابين في حادث اصطدام حافلة سياحية وسيارة نقل

أعلنت القنصلية العامة الروسية بالغردقة أن 12 سائحًا روسيًا من المصابين في حادث اصطدام حافلة سياحية وسيارة نقل ثقيل في محافظة البحر الأحمر عادوا إلى فنادقهم، فيما لا يزال 14 آخرون يتلقون العلاج في المستشفيات من إصابات متوسطة.

وأضافت القنصلية في بيان أن شخصًا واحدًا توفي، ونُقل 14 إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات متوسطة، واحد في القاهرة واثنان في رأس غارب و11 في الغردقة، وعاد 12 شخصًا إلى فنادقهم، وليست هناك إصابات خطرة.

في وقت سابق من اليوم، أصدرت القنصلية العامة الروسية في الغردقة، بيانا حول حادث تصادم حافلة سياحية بشاحنة، ما أدى لمصرع مواطنة روسية.

وجاء في البيان: قرابة الساعة الرابعة صباحًا من يوم 11 نوفمبر، وقع حادث مروري على طريق الغردقة – القاهرة في منطقة رأس غارب على بُعد 150 كيلومترًا من الغردقة، حيث اصطدمت حافلة سياحية بشاحنة.

وأردف البيان: وأسفر الحادث عن مقتل مواطنة روسية وسائق الحافلة. ويُقدَّم الدعم اللازم للمصابين في مستشفى مدينة رأس غارب، فيما يستعد بعض السياح للعودة إلى فنادقهم في الغردقة، ويوجد في موقع الحادث ممثلو شركات السياحة.