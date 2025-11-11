قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضر عيد ميلادها | هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
أخبار العالم

استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب

بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن ديرمر ذلك في رسالة وجهها إلى نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيها: "بناء على المادة 22 (أ) من قانون الحكومة، أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".

وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".

وأوضح أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك (نتنياهو) لإزالة التهديد الوجودي الذي تُشكّله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا إلى الوطن".

وشكر ديرمر نتنياهو على منحه فرصة تولي منصب وزير الشؤون الاستراتيجية.

