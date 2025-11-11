قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاجن الجمبري بالوايت صوص

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص.

 

المكونات :

نصف كيلو جمبري مقشر

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

مكعب زبدة

كوب كريمة طهي

كوب ماء

فلفل ألوان شرائح

كوب جبنة موتزريللا

ملح وفلفل اسود وكمون

طريقة تنظيف الجمبري :

يجب نقع الجمبري بالماء والليمون لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتقشير الجمبري عن طريق شق ظهر الجمبري بسكين حاد وإخراج الشريط الأسود من ظهره بواسطه طرف السكين أو أحد الأعواد الخشبية ثم بعد ذلك يغسل بالماء بطريقة جيدة وأيضًا من الممكن الاستفادة من قشوره والرأس عن طريق عمل شوربة السي فود وكذلك يمكن طحنها وتجفيفها وخلطها مع التوابل الخاصة بالسي فود.

طريقه تحضير طاجن الجمبري بالصوص الأبيض:

في وعاء مناسب نضع الزبدة والثوم ونقلب لثواني ثم نضيف فلفل الألوان ونقلب لمدة دقيقة ثم نقوم بإضافة كريمة الطهي والماء والملح والفلفل والكمون ونترك الخليط 5 دقائق ثم نرفعه من على النار، ثم نقوم بإحضار طاجن متوسط الحجم ونضع الجمبرى فى الطاجن ثم نضيف إليه الصوص الأبيض ونضع الجبنة الموتزاريللا ونقوم بإدخاله فرن ساخن لمدة 10 دقائق ويقدم ساخن مع أرز بسمتي أو خبز أبيض.

