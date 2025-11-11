قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا

الفنان كريم محمود عبد العزيز وطليقته
هاجر ابراهيم

كشف الدكتور مصطفي عبد الكريم، أمين الفتوي بدار الإفتاء، حكم الشرع فى الطلاق عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعد أزمة الفنان كريم محمود عبد العزيز وطليقته، قائلا: “الواحد وهو بينطق الطلاق يجب أن يأخذ الحذر، لأنه يفتكر وهو رايح يتجوز خطي من الخطوات والإجراءات لكي يفوز بهذه الزوجة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الطلاق لا يكون أمرا سهلا هينا، سواء الطريقة الشفوية أو الإسراع فى كتابة شئ على وسائل التواصل الإجتماعي، وهناك طلاق على نوعين، طلاق صريح وطلاق كناية، حيث أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، ويقع باللفظ الصريح، أما الطلاق الكنائي فهو يعبر عن لفظ يحتمل الطلاق أو غيره”.

وتابع: “فى حالة كتب الشخص ألفاظ الطلاق فى ورقة فإن قانون الأحوال الشخصية أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، والذى يري أن الطلاق الموجه بالكناية والنية إلى الزوجة مباشرة فهو يوقعه منزلة الطلاق الصريح مباشرة، وما كتبه الفنان كريم محمود عبد العزيز من وجه النظر الشرعية والقانونية ليس طلاقا صريحا، بل يحتاج لسؤال الزوجة عن النية”.

وأشار: “فى حال لم تعلم الزوجة إلا بكتابة الفنان على السوشيال ميديا، فيجب توجهه إلى الفتوي الشفوية فى دار الإفتاء المصرية لسؤالهم”.

دار الإفتاء الفتوي الإفتاء الطلاق كريم عبد العزيز

