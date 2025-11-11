حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر

تحولت خلافات بسيطة على سور فاصل بين مجمعين سكنيين داخل أحد أرقى الكمبوندات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مشاجرة عنيفة كان أحد أطرافها الإعلامي توفيق عكاشة.





المشهد لم يخلُ من التوتر والتشابك، وأسفر عن إصابات وتلفيات، وسط دهشة السكان الذين لم يتوقعوا أن تنفجر الأزمة بهذا الشكل داخل مجتمع يُفترض أنه هادئ وآمن.

وتتولى الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف كواليس الواقعة التي تصدرت حديث مواقع التواصل.

بداية الواقعة، عندما شهد أحد الكمبوندات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر مشاجرة بين الإعلامي توفيق عكاشة وعدد من سكان المنطقة، بسبب خلاف نشب حول سور يفصل بين الكمبوند ومجمع سكني مجاور، يقع خلف مول مصر.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بين الطرفين، ما أسفر عن إصابات طفيفة بين بعض المشاركين، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بكرفان داخل الكمبوند.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تُجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة للوقوف على ملابسات المشاجرة، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لعرض المحضر على النيابة العامة.