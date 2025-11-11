200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومةً بتزايد الرهانات على إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

ما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش للنشاط الاقتصادي وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنحو 25 جنيها، بعد أن ارتفعت 150 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين

عالميًا، ارتفع الذهب الفوري إلى 4143 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4149 دولارًا.

قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة "فك الدولرة”، هناك رغبة من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بعد ارتفاعها إلى ما يقرب من 200 جنيه خلال يومين.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3931 دولارا



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4509 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5260 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6011 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.080 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.