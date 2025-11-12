خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر

أكد الدكتور طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن ما حدث من أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي وخوان بيزيرا لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر المصري يندرج تحت بند التحريض على الكراهية، مشيرًا إلى أن الثنائي معرضان للعقوبة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال «عبداللطيف» خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن زيزو تعرض لإساءة بالغة من جماهير الزمالك خلال اللقاء، إلا أن رد فعله بعد المباراة لم يكن موفقًا، مؤكدًا أن اللاعبين مطالبون بالتحلي بضبط النفس في مثل هذه المواقف.

وأضاف خبير اللوائح أن خوان بيزيرا لم يكن على دراية كاملة ببروتوكول المباريات المحلية، وهو ما تسبب في تصرفه غير اللائق بعد المباراة، موضحًا أن كلا الطرفين ارتكبا خطأً يستوجب التحقيق، وأن لجنة الانضباط ستتخذ قراراتها وفقًا لتقارير المراقبين وحكام اللقاء.