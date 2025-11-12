طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة ميني كيك بالقهوة والشوكولا .

ميني كيك بالقهوة والشوكولا

المكونات

مكونات الكيك:

2 حبات بيض

نصف كأس سكر (بكأس 220مل)

رشة ملح

فانيليا

نصف كأس زيت

نصف كأس حليب دافئ

كأس فرينة (حوالي 120غ)

2 ملاعق كبيرة كاكاو

كيس خميرة الحلويات (10غ)

3 ملاعق كبيرة قهوة ساخنة قوية (إسبريسو أو قهوة مركزة)

مكونات تغطية الشوكولا:

250غ شوكولا

4 ملاعق كبيرة زيت

2 ملاعق كبيرة فول سوداني (كاوكاو) محمص ومطحون خشن

مربى الفراولة أو أي نوع آخر حسب الرغبة

كريمة التزيين:

كأس كريمة شونتي بودرة

ملعقة كبيرة كاكاو

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ربع كأس ماء بارد جداً

طريقة التحضير

تحضير الكيك:

في وعاء، نخلط البيض مع السكر، الفانيليا والملح حتى يصبح الخليط فاتح ولونه أبيض.

نضيف الزيت تدريجياً مع الخلط المستمر حتى يمتزج تمامًا.

نضيف الحليب الدافئ ونخلط قليلاً فقط.

نضيف الفرينة، الكاكاو، وخميرة الحلويات ونمزج حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف القهوة الساخنة (ضروري تكون سخونة باش يعطيكم طراوة رائعة).

نصب الخليط في قوالب مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة، ونملأها حتى النصف فقط.

نخبز في فرن مسخن مسبقاً على 180 درجة حتى يطيبوا ويطلعوا (حوالي 15 دقيقة).

تحضير تغطية الشوكولا:

نذوب الشوكولا ثم نضيف الزيت ونخلط حتى تصبح خفيفة ولامعة.

نضيف الفول السوداني المحمص والمطحون.

بعد ما يبرد الكيك، نضع طبقة مربى في الوسط أو من فوق، ثم نغطيه بخليط الشوكولا.

نتركه يبرد حتى تتماسك الشوكولا.

تحضير كريمة الشونتي:

نخلط كريمة الشونتي، الكاكاو، القهوة والماء البارد جداً.

نضربهم بالباتور حتى نتحصل على كريمة متماسكة.

نزين بها الميني كيك بعد أن تبرد الشوكولا تماماً.

التزيين واللمسة الأخيرة:

زيّني حسب الرغبة — شوكولا مبشورة، حبيبات، أو كراميل. النتيجة ميني كيك خفيف، طري، وبذوق قهوة وشوكولا لا يقاوم.