قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة ميني كيك بالقهوة والشوكولا .

ميني كيك بالقهوة والشوكولا 

المكونات

مكونات الكيك:

2 حبات بيض

نصف كأس سكر (بكأس 220مل)

رشة ملح

فانيليا

نصف كأس زيت

نصف كأس حليب دافئ

كأس فرينة (حوالي 120غ)

2 ملاعق كبيرة كاكاو

كيس خميرة الحلويات (10غ)

3 ملاعق كبيرة قهوة ساخنة قوية (إسبريسو أو قهوة مركزة)

مكونات تغطية الشوكولا:

250غ شوكولا

4 ملاعق كبيرة زيت

2 ملاعق كبيرة فول سوداني (كاوكاو) محمص ومطحون خشن

مربى الفراولة أو أي نوع آخر حسب الرغبة

كريمة التزيين:

كأس كريمة شونتي بودرة

ملعقة كبيرة كاكاو

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ربع كأس ماء بارد جداً

طريقة التحضير

تحضير الكيك:

في وعاء، نخلط البيض مع السكر، الفانيليا والملح حتى يصبح الخليط فاتح ولونه أبيض.

نضيف الزيت تدريجياً مع الخلط المستمر حتى يمتزج تمامًا.

نضيف الحليب الدافئ ونخلط قليلاً فقط.

نضيف الفرينة، الكاكاو، وخميرة الحلويات ونمزج حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف القهوة الساخنة (ضروري تكون سخونة باش يعطيكم طراوة رائعة).

نصب الخليط في قوالب مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة، ونملأها حتى النصف فقط.

نخبز في فرن مسخن مسبقاً على 180 درجة حتى يطيبوا ويطلعوا (حوالي 15 دقيقة).

تحضير تغطية الشوكولا:

نذوب الشوكولا ثم نضيف الزيت ونخلط حتى تصبح خفيفة ولامعة.

نضيف الفول السوداني المحمص والمطحون.

بعد ما يبرد الكيك، نضع طبقة مربى في الوسط أو من فوق، ثم نغطيه بخليط الشوكولا.

نتركه يبرد حتى تتماسك الشوكولا.

تحضير كريمة الشونتي:

نخلط كريمة الشونتي، الكاكاو، القهوة والماء البارد جداً.

نضربهم بالباتور حتى نتحصل على كريمة متماسكة.

نزين بها الميني كيك بعد أن تبرد الشوكولا تماماً.

التزيين واللمسة الأخيرة:

زيّني حسب الرغبة — شوكولا مبشورة، حبيبات، أو كراميل. النتيجة ميني كيك خفيف، طري، وبذوق قهوة وشوكولا لا يقاوم.

ميني كيك بالقهوة والشوكولا طريقة ميني كيك بالقهوة والشوكولا بمواصفات اقتصادية ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي سليم

مي سليم تطرح أغنية تراكمات على يوتيوب

مي عز الدين و زوجها و أحمد السعدني

أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

بالصور

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد