قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
عزة عاطف

بعد أن قدمت لامبورجيني سيارة تيميراريو GT3 خلال الصيف الماضي، عادت الشركة الإيطالية لتكشف عن نسختها الاختبارية الجديدة تيميراريو Super تروفيو، التي ظهرت رسميًا في حلبة ميسانو العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

تمثل السيارة الجيل الجديد من سيارات السباقات أحادية الطراز التي تحمل شعار لامبورجيني، ومن المقرر أن تخوض أول سباق رسمي لها على الحلبات بحلول عام 2027.

خليفة مباشرة لـ هوراكان Super Trofeo

تعد تيميراريو Super Trofeo الوريثة الشرعية لسيارة هوراكان Super Trofeo الشهيرة، وتصفها الشركة بأنها "التعبير المطلق عن فلسفة متعة القيادة".

تشارك السيارة عددًا من المكونات الميكانيكية مع نسخة GT3، بما في ذلك المحرك وناقل الحركة، لتكون المدخل المثالي لهواة السباقات الراغبين في خوض عالم منافسات GT الاحترافية.

تتبنى السيارة لغة تصميم أكثر جرأة وعدوانية، حيث تظهر بواجهة أمامية حادة تضم فاصل هوائي ضخم وأجنحة جانبية بارزة لتحسين الانسيابية.

وتشمل التفاصيل الجانبية فتحات تهوية متعددة وعتبات رياضية منخفضة، بينما يبرز في الخلف جناح ضخم وناشر هواء واسع يمنحها ثباتًا فائقًا على السرعات العالية.

وتستخدم في بناء السيارة ألواح من الزجاج الشبكي خفيف الوزن وهيكل هجين من الألمنيوم وألياف الكربون (ALU/CFK) مع قفص حماية معتمد من FIA لضمان أقصى درجات الأمان أثناء السباق.

محرك V8 مزدوج التوربو بقوة 641 حصانًا

تعتمد Temerario Super Trofeo على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر يولد 641 حصانًا (478 كيلوواط) ويرسل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة متتابع من 6 سرعات من شركة Hewland.

ورغم أنها أقل قوة من Temerario القياسية التي تنتج 907 أحصنة، فإنها تتفوق على طراز GT3 بقوة إضافية تبلغ نحو 100 حصان.

تقول لامبورجيني إن هذه الأرقام تمثل التوازن المثالي بين القوة والتحكم لعشاق السباقات الخالصة.

زودت السيارة بأنظمة أداء احترافية مثل نظام ABS متطور ونظام تحكم في الجر قابل للضبط بـ 12 إعدادًا، إلى جانب مكونات تعليق من KW ونظام عادم Capristo الرياضي وفلاتر BMC عالية الكفاءة.

وفي الداخل، تجمع المقصورة بين البساطة والترف باستخدام تنجيد Dinamica Infinity المصنوع من الجلد السويدي غير المنسوج بنسبة 100% من مادة PES — وهو ابتكار يُستخدم لأول مرة في عالم السيارات.

قال ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: “لم تولد لامبورجيني كعلامة سباقات، لكن عملاءنا كانوا دائمًا يطالبون بسيارة مخصصة للحلبة. ومع سيارة Temerario Super Trofeo، نُوفي بهذا الوعد ونمنح مجتمعنا المتنامي تجربة سباق خالصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.”

تيميراريو لامبورجيني تيميراريو لامبورجيني 2027 Temerario Super Trofeo سيارات الحلبات الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي سليم

مي سليم تطرح أغنية تراكمات على يوتيوب

مي عز الدين و زوجها و أحمد السعدني

أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد