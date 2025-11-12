بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

بعد أن قدمت لامبورجيني سيارة تيميراريو GT3 خلال الصيف الماضي، عادت الشركة الإيطالية لتكشف عن نسختها الاختبارية الجديدة تيميراريو Super تروفيو، التي ظهرت رسميًا في حلبة ميسانو العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

تمثل السيارة الجيل الجديد من سيارات السباقات أحادية الطراز التي تحمل شعار لامبورجيني، ومن المقرر أن تخوض أول سباق رسمي لها على الحلبات بحلول عام 2027.

خليفة مباشرة لـ هوراكان Super Trofeo

تعد تيميراريو Super Trofeo الوريثة الشرعية لسيارة هوراكان Super Trofeo الشهيرة، وتصفها الشركة بأنها "التعبير المطلق عن فلسفة متعة القيادة".

تشارك السيارة عددًا من المكونات الميكانيكية مع نسخة GT3، بما في ذلك المحرك وناقل الحركة، لتكون المدخل المثالي لهواة السباقات الراغبين في خوض عالم منافسات GT الاحترافية.

تتبنى السيارة لغة تصميم أكثر جرأة وعدوانية، حيث تظهر بواجهة أمامية حادة تضم فاصل هوائي ضخم وأجنحة جانبية بارزة لتحسين الانسيابية.

وتشمل التفاصيل الجانبية فتحات تهوية متعددة وعتبات رياضية منخفضة، بينما يبرز في الخلف جناح ضخم وناشر هواء واسع يمنحها ثباتًا فائقًا على السرعات العالية.

وتستخدم في بناء السيارة ألواح من الزجاج الشبكي خفيف الوزن وهيكل هجين من الألمنيوم وألياف الكربون (ALU/CFK) مع قفص حماية معتمد من FIA لضمان أقصى درجات الأمان أثناء السباق.

محرك V8 مزدوج التوربو بقوة 641 حصانًا

تعتمد Temerario Super Trofeo على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر يولد 641 حصانًا (478 كيلوواط) ويرسل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة متتابع من 6 سرعات من شركة Hewland.

ورغم أنها أقل قوة من Temerario القياسية التي تنتج 907 أحصنة، فإنها تتفوق على طراز GT3 بقوة إضافية تبلغ نحو 100 حصان.

تقول لامبورجيني إن هذه الأرقام تمثل التوازن المثالي بين القوة والتحكم لعشاق السباقات الخالصة.

زودت السيارة بأنظمة أداء احترافية مثل نظام ABS متطور ونظام تحكم في الجر قابل للضبط بـ 12 إعدادًا، إلى جانب مكونات تعليق من KW ونظام عادم Capristo الرياضي وفلاتر BMC عالية الكفاءة.

وفي الداخل، تجمع المقصورة بين البساطة والترف باستخدام تنجيد Dinamica Infinity المصنوع من الجلد السويدي غير المنسوج بنسبة 100% من مادة PES — وهو ابتكار يُستخدم لأول مرة في عالم السيارات.

قال ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: “لم تولد لامبورجيني كعلامة سباقات، لكن عملاءنا كانوا دائمًا يطالبون بسيارة مخصصة للحلبة. ومع سيارة Temerario Super Trofeo، نُوفي بهذا الوعد ونمنح مجتمعنا المتنامي تجربة سباق خالصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.”