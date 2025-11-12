قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله

سنة النبي قبل النوم
سنة النبي قبل النوم
أحمد سعيد

يغفل كثير من الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، رغم ما تحمله من أجر عظيم وبركة في الحياة، فقد داوم الرسول الكريم على عبادات معينة قبل النوم، وهذه العبادات تجمع بين الذكر والطمأنينة والاستعداد لراحة الجسد والروح، لذا نعرض لكم في السطور التالية 5 سنن نبوية مهجورة قبل النوم، ويجب أن يحرص المؤمن على أدائها لينال بها الأجر ويتقرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

سنة النبي قبل النوم

تعد أبرز سنة النبي قبل النوم والتي يغفل عنها كثيرون هي ما يمكن حصرها في النقاط التالية:

  1. الوضوء: وكان النبي يتوضأ وضوءه للصلاة قبل النوم وذلك كما هو مبين في الحديث الشريف "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة"
  2. نفض الفراش: وذلك كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره
  3. النوم على الشق الأيمن: وكان من الأمور المعهودة للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه إذا اضطجع يضطجع على الجنب الأيمن
  4. جمع الكفين وقراءة القرآن بهما: ومن أبرز سنن نبوية مهجورة قبل النوم هي قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات ، ثم المسح بكفي اليدين بما يستطيع من الجسد، بدءاً بالرأس والوجه.
  5. قراءة سورة الكافرون

دعاء قبل النوم

ومن سنة النبي قبل النوم أيضا الدعاء حيث يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يغفل عن ذكرها كثيرون جهلا منهم بفضلها العظيم، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، والذي جاء في الحديث الشريف وهو أن يقول المسلم: 

"اللهم إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

ويستحب لكل مسلم أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ترديد هذا الدعاء قبل النوم، فهو سُنة مباركة جعلها الشرع سببًا لمغفرة الذنوب ونيل رحمة الله عز وجل.

دعاء قبل النوم قصير يغفر الذنوب

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء النبي قبل النوم قصير

ومن أفضل صيغ الدعاء قبل النوم التي يمكن للمؤمن أن يقولها لغفران الذنوب : 

- دعاء الحفظ من الشرور والمكروه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك».

- دعاء الاستغفار والتوبة: قال الحسن البصري رحمه الله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره». 

- دعاء التوكل على الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت».

سنة النبي النبي سنة النبي قبل النوم النوم دعاء قبل النوم دعاء قبل النوم قصير دعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي سليم

مي سليم تطرح أغنية تراكمات على يوتيوب

مي عز الدين و زوجها و أحمد السعدني

أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد