ائتلاف نزاهة يشيد بكفاءة الإجراءات التنظيمية بانتخابات النواب 2025

اختتم "ائتلاف نزاهة" في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، المتابعة الميدانية لعملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انتشر المتابعون الدوليون خلالها في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، فيما ستواصل فرق من الائتلاف عملها بحضور عملية فرز الأصوات في عدد من اللجان الانتخابية.

ورصد أعضاء البعثة الدولية، كفاءة الإجراءات التنظيمية وكفاءة عملية تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الأمن، والتي تدخلت بشكل سريع لاحتواء بعض المشادات التي حدثت بين أنصار مرشحين خارج اللجان في بعض الدوائر الانتخابية على خلفية احتدام المنافسة على المقاعد الفردية، كما سجل المتابعون حضورًا لافتًا للشرطة النسائية التي لعبت دورًا مهمًا في عملية التأمين ومساعدة الناخبين خاصة من كبار السن.

كما لاحظ المتابعون وجود أفراد من حملة 100 مليون صحة، لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الناخبين، أمام عدد من اللجان الانتخابية.

ورصدت البعثة الدولية، استمرار إقبال الناخبين على لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم حتى اللحظات الأخيرة، وكان هناك زحام أمام بعض اللجان في ساعات التصويت الأخيرة.

وفي الوقت نفسه استمرت مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان، من بعض أنصار الأحزاب والمرشحين، وانتشار اللافتات الدعائية وشعارات الأحزاب، بما يمثل كسرًا للصمت الانتخابي في يومي التصويت.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 1281 مرشحًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، وذلك من خلال 5606 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة، هي: الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، واستهدفت البعثة زيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولي، وزيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية، وهي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.