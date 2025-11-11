قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف نزاهة يشيد بكفاءة الإجراءات التنظيمية بانتخابات النواب 2025

فرق المتابعة والرصد التابعة لائتلاف نزاهة
فرق المتابعة والرصد التابعة لائتلاف نزاهة
الديب أبوعلي

اختتم "ائتلاف نزاهة" في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، المتابعة الميدانية لعملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انتشر المتابعون الدوليون خلالها في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، فيما ستواصل فرق من الائتلاف عملها بحضور عملية فرز الأصوات في عدد من اللجان الانتخابية.

ورصد أعضاء البعثة الدولية، كفاءة الإجراءات التنظيمية وكفاءة عملية تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الأمن، والتي تدخلت بشكل سريع لاحتواء بعض المشادات التي حدثت بين أنصار مرشحين خارج اللجان في بعض الدوائر الانتخابية على خلفية احتدام المنافسة على المقاعد الفردية، كما سجل المتابعون حضورًا لافتًا للشرطة النسائية التي لعبت دورًا مهمًا في عملية التأمين ومساعدة الناخبين خاصة من كبار السن.

كما لاحظ المتابعون وجود أفراد من حملة 100 مليون صحة، لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الناخبين، أمام عدد من اللجان الانتخابية.

ورصدت البعثة الدولية، استمرار إقبال الناخبين على لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم حتى اللحظات الأخيرة، وكان هناك زحام أمام بعض اللجان في ساعات التصويت الأخيرة.

وفي الوقت نفسه استمرت مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان، من بعض أنصار الأحزاب والمرشحين، وانتشار اللافتات الدعائية وشعارات الأحزاب، بما يمثل كسرًا للصمت الانتخابي في يومي التصويت.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 1281 مرشحًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، وذلك من خلال 5606 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة، هي: الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، واستهدفت البعثة زيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولي، وزيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية، وهي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

مؤسسة ماعت للسلام انتخابات مجلس النواب انتخابات ائتلاف نزاهة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مجالس البُردة في المساجد

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: أطلقنا مجالس البُردة في المساجد لإحياء الارتباط بالنبي

قراءة القرآن

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش زمنا سيخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي

أيهما أولى الحج أم تزويج الأبناء أولا

أيهما أولى.. الحج أم تزويج الأبناء أولا؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد