إعلامي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبارة عن إجهاد عام في منطقة الحوض.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجهاز الطبي سوف يفحص عبدالمنعم بشكل كامل اليوم ، من أجل الاطمئنان عليه، ولكن الإصابة ليست خطره وسوف يتم تحديد موقفه بشكل نهائي بعد الفحص".

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري ، ليرفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.