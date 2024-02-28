الأرصاد تكشف مفاجأت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد إنخفاض قيم درجات الحرارة بالأمس، ستعود درجات الحرارة اليوم للإرتفاع، وستسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن الأجواء ستكون دافئة بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، وخلال فترة الليل، ستكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

