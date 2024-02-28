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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف مفاجأت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد إنخفاض قيم درجات الحرارة بالأمس، ستعود درجات الحرارة اليوم للإرتفاع، وستسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن الأجواء ستكون دافئة بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، وخلال فترة الليل، ستكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.
 

منار غانم درجات الحرارة اشعة الشمس محافظات الجمهورية الليل المتأخر

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