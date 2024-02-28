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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

صدى البلد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة .

 

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وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خلال الأيام الحالية هناك تحولات في قيم درجات الحرارة في اليوم الواحد وهناك اختلاف في قيم درجات الحرارة نهار وليلا ".

 

 وتابع منار غانم :" قيم درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم وذورة الارتفاعات تكون يوم الجمعة المقبلة وذلك بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية ".

 

 واكملت منار غانم :" نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والعظمى على القاهرة اليوم 24 درجة مئوية وغدا الخميس تكون 27 درجة مئوية ويوم الجمعة تصل درجة الحرارة العظمى لـ 30 درجة مئوية صباحا".

 

ولفتت غانم:"  في فترات الليل تشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 درجات مئوية"، مضيفة:"  يجب ألا نقوم بتخفيف الملابس ومازالنا في فصل الشتاء ".

الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو الأرصاد الشتاء

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