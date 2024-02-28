أمشير يُطلق عواصفه.. الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، وفق آخر صور الأقمار الصناعية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقالت إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، وتوقعت أن يتأثر اليوم بظاهرتين بداية من اليوم، وحتى يوم الأحد 3 مارس المقبل، مع طقس غائم جزئيًا على جميع المدن فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع شهر أمشير المعروف بهبوب العواصف الترابية، وسط تحذيرات إلى مرضى الجيوب الأنفية، ومرضى الحساسية، وحساسية العيون، والأمراض التنفسية، بعدم الخروج من المنزل وقت العاصفة مع إحكام إغلاق النوافذ.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد في أول الليل شديد البرودة آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وفق بيان هيئة الأرصاد.



وعن بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات مصر وومدنها كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 24 13

دمنهور 23 12

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 21 10

رأس سدر 21 13

نخل 23 13

كاترين 15 03

الطور 23 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 21 12

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 29 16

حلايب 27 17

أبورماد 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 24 10

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 14

قنا 26 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 12

أبوسمبل 27 15