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تقلبات جوية تضرب البلاد

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس. 

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية على كافة الأنحاء، اعتبارا من اليوم، وتسجل 32 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد لنشهد طقس صيفى، خلال ساعات النهار، وشتوى ليلا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أنّ تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالي وهذا سيكون خلال فترة النهار وأثناء سطوع الشمس.

ولكن أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الأجواء سرعان ما تتحول مع غياب الشمس، وتتحول إلى شديدة البرودة خلال الليل وفي أثناء صباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت خرائط الطقس أن الارتفاع الطارئ يستمر لمدة 48 ساعة، وحذرت الأرصاد الجوية تحذير عاجل وهام من الانخداع في سطوع الشمس خلال ساعات النهار وارتداء الملابس الشتوية، مؤكدة تغير حالة الجو بمجرد غياب الشمس لنشهد طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد كبير من المناطق، وخاصة على مناطق من الصحراء الغربية، وأقاليم شمال الصعيد، والمناطق المكشوفة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

إلى جانب ذلك حذرت الأرصاد ايضا من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة خلال الصباح الباكر من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، على أغلب الطرق بمختلف المحافظات. كما سنشهد اليوم سقوط أمطار على عددٍ من المدن، وستشهد مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار اليوم، ولكن ستكون خفيفة بنسبة 30% تقريبًا.

وبشكل عام تتوقع الارصاد أن يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لأبرز ما حذرت منه الارصاد الجوية بالنسبة لحالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الإسبوع الجاري، فأكدت الأرصاد ان اليوم الثلاثاء يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بينما يشهد طقس يوم غد الأربعاء، شبورة مائية كثيفة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، شبورة مائية على أغلب الطرق ونشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما يشهد يوم السبت المقبل والذي سيوافق 2 مارس، نشاطًا للرياح على كافه الأنحاء.

من جانبها أكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر هذه الأيام بـ 3 ظواهر جوية، وهي الشبورة المائية والرياح وكذلك الأمطار.

ولذلك أهابت الدكتورة منار غانم ، بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر وبهدوء لسوء الأحوال الجوية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

كما طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

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